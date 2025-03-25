Уроженец Перми получил 13 лет колонии за денежный перевод для ВСУ

ПЕРМЬ, 25 фев — РИА Новости. Уроженец Перми осужден на 13 лет колонии строгого режима за госизмену после перевода денежных средств для военнослужащих Украины, сообщило региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, уроженец Перми был не согласен с проводимой специальной военной операцией на Украине. Мужчина со своего банковского счета осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет Национального банка Украины, желая оказать финансовую помощь иностранным военнослужащим.
«В отношении задержанного расследовано дело по ст. 275 УК РФ (госизмена)… Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.