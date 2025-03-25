В Эр-Рияде обсудили вопросы безопасного судоходства на Черном море

Переговоры России и США, которые состоялись 18 марта в Эр-Рияде, продолжались свыше 12 часов.
По итогам консультаций страны не стали комментировать итоги встречи. Известно, что главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины.
Днем 25 марта Сергей Лавров заявил, что о предварительных результатах переговоров сейчас докладывают президенту России Владимиру Путину, лидеру США Дональду Трампу. Представитель МИД отметил, что обсуждали там, как условились Путин и Трамп, прежде всего вопросы судоходства.