Нижегородские власти помогут семье погибшего на СВО оператора Андрея Панова

Напомним, нижегородский оператор Андрей Панов погиб в ходе артиллерийского обстрела 24 марта. В зоне СВО он находился как представитель телеканала «Звезда». В ходе обстрела погибли еще два сотрудника СМИ — Александр Сиркели и Александр Федорчак.