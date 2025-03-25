Нижегородские власти помогут семье погибшего на СВО оператора Андрея Панова

Об этом написал глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
Напомним, нижегородский оператор Андрей Панов погиб в ходе артиллерийского обстрела 24 марта. В зоне СВО он находился как представитель телеканала «Звезда». В ходе обстрела погибли еще два сотрудника СМИ — Александр Сиркели и Александр Федорчак.
Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Андрея Панова.
«Андрей начинал карьеру телеоператора в Нижнем Новгороде. Его коллеги рассказывают, что он был невероятно увлечён профессией. Работал на телекомпаниях “Волга” и “Кремль”, освещал работу нижегородского футбольного клуба», — написал губернатор Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что четверо нижегородцев освободились из плена в рамках русско-украинского обмена.