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Нижегородские власти помогут семье погибшего на СВО оператора Андрея Панова

Правительство Нижегородской области окажет необходимую помощью семье погибшего на спецоперации оператора Андрея Панова.

Об этом написал глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

Напомним, нижегородский оператор Андрей Панов погиб в ходе артиллерийского обстрела 24 марта. В зоне СВО он находился как представитель телеканала «Звезда». В ходе обстрела погибли еще два сотрудника СМИ — Александр Сиркели и Александр Федорчак.

Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Андрея Панова.

«Андрей начинал карьеру телеоператора в Нижнем Новгороде. Его коллеги рассказывают, что он был невероятно увлечён профессией. Работал на телекомпаниях “Волга” и “Кремль”, освещал работу нижегородского футбольного клуба», — написал губернатор Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что четверо нижегородцев освободились из плена в рамках русско-украинского обмена.