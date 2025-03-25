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ВС РФ освободили Малые Щербаки и Мирное

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в течение суток освободили Мирное в Донецкой Народной Республике и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Днепр” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области», — сообщили в ведомстве.