«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Днепр” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области», — сообщили в ведомстве.
ВС РФ освободили Малые Щербаки и Мирное
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в течение суток освободили Мирное в Донецкой Народной Республике и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.