ВС РФ освободили два населенных пункта
Подразделения «Западной» группировки взяли под контроль поселок Мирное в ДНР. Бойцы группировки «Днепр» заняли село Малые Щербаки Запорожской области.
Группировка «Север» противостоит противнику на Белгородском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк противника в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды и Краснополье Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два артиллерийских орудия.
Подразделения «Запада» продвинулись вперед в ДНР
Бойцы «Запада» ударили по пяти бригадам противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов в ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 250 человек. Также украинская сторона лишилась танка, двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, четырех артиллерийских орудий.
«Южная» группировка заняла выгодные рубежи
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 200 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пусковую установку РСЗО Heron, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
В Минобороны назвали потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр»
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 155-мм САУ Krab.
Бойцы «Востока» продавили оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Веселое, Разлив, Вольное Поле, Новополь ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 140 человек. Также российские бойцы уничтожили три боевые бронированные машины, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Группировка «Днепр» продвинулась в Запорожской области
Подразделения «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.
«Уничтожены свыше 70 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуры, пунктам управления БПЛА, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- управляемую авиационную бомбу JDAM;
- 92 БПЛА самолетного типа.