Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

«Конечно, этот вопрос стоит остро. И, безусловно, его не забываем, исходя их реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — отметил глава государства.
Он отметил, что решение о ротации военных, участвующих в специальной операции по защите Донбасса, будет приниматься согласно ситуации на поле боя.
Согласно его мнению, многие стали настоящими военными. Они полноценные боевые единицы, которые работают в десантно-штурмовых подразделениях, в области беспилотной авиации, артиллерии и других.
Ранее, 21 марта, стало известно об уничтожении живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике (ЛНР). Военные разведывательного подразделения обнаружили украинских боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов» (признана террористической организацией в РФ) в лесополосе.