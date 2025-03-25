Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 260 человек, танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 69 960 человек. Уничтожено 327 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 222 боевые бронированные машины, 2 542 автомобиля, 585 артиллерийских орудий, 401 танк, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Подразделениями группировки войск «Север» проведены наступательные действия. В районах Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражены три контратаки противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Ободы, Писаревка, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.