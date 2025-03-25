Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 25 марта 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 69 960 человек. Уничтожено 327 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 222 боевые бронированные машины, 2 542 автомобиля, 585 артиллерийских орудий, 401 танк, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.