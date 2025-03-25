Американская и украинская делегации в ходе встреч в Саудовской Аравии обсудили соглашение о 30-дневном прекращении ударов по энергообъектам. По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, Украина обсудила с Соединенными Штатами стратегически важную инфраструктуру. Киев передал Вашингтону список объектов, желаемых к включению в перечень тех, по которым нельзя наносить удары. Такое заявление нелегитимный президент Украины сделал во время брифинга, транслировал «5 канал».
Зеленский добавил, что всё согласовано с американской стороной. Уже сегодня запрет на удары по энергетике может вступить в силу. Соглашение действует с момента публикации соответствующего заявления, считает глава киевского режима.
Он также подчеркнул, что члены делегаций от США и Украины уделили этому вопросу большее количество времени на переговорах. По его словам, если речь зашла про «тишину в море и свободное судоходство», то нужно говорить и про удары по стратегическим объектам инфраструктуры.
В Кремле, тем временем, обнародовали перечень договоренностей по итогам встреч США и России. Большинство из них связаны с условиями свободной торговли в Черном море.