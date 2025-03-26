SHOT: жители Белгорода сообщили о звуках взрывов в небе над районом Харгора

В небе над Белгородом прозвучали взрывы, о чем сообщили местные жители.
Информацию передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
По сообщениям горожан, первые громкие звуки раздались около 00:15 в районе Харьковской горы. Кроме того, жители юго-западной части города отметили, что слышали характерный шум, похожий на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На данный момент официальные источники не подтверждали эту информацию.
Ранее был полностью потушен пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, который начался 19 марта из-за падения обломков украинского беспилотника.