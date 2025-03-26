Группировки «Запад» и «Днепр» активно продвигаются в ДНР и Запорожье: освобождены новые населенные пункты

Наиболее успешно российские войска всё же продвигаются в направлении Донбасса. Успехи нельзя назвать такими же выдающимися, как у солдат в Курской области, однако сдвиги заметны. Подразделения Южной группировки войск освободили Новомарково и Горького на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, солдаты постепенно движутся к Краматорску. Украинские боевики могут начинать готовиться к обороне города. Через взятое ВС России село Новомарково идет дорога, соединяющая Часов Яр и Славянск.