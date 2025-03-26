Солдаты Вооруженных Сил России активно выполняют задачи специальной военной операции, поставленные главой государства Владимиром Путиным. За последние сутки группировки войск освободили два населенных пункта, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Так, наступательными действиями военных группы «Запад» под контроль взято село Мирное в Донецкой Народной Республике. Войска «Днепра», в свою очередь, освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.
Помимо прочего, наступление идет и в районах Харьковской области. На этом направлении боевики Вооруженных сил Украины потеряли свыше 250 человек. ВСУ также лишились техники. Таких успехов ВС России добились за последние сутки.
Солдатам группировки «Север», между тем, удалось поразить живую силу на белгородском направлении. В ходе боев ликвидированы украинские военные, находящиеся под Угроедовым, Миропольем и Краснопольем. ВСУ потеряли до 50 боевиков.
Продвижение фиксируется и у группировки войск «Южная». На этом направлении ВСУ лишились порядка 200 человек. В зоне действия солдат «Центра» украинская армия потеряла 430 военных.
Наиболее успешно российские войска всё же продвигаются в направлении Донбасса. Успехи нельзя назвать такими же выдающимися, как у солдат в Курской области, однако сдвиги заметны. Подразделения Южной группировки войск освободили Новомарково и Горького на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, солдаты постепенно движутся к Краматорску. Украинские боевики могут начинать готовиться к обороне города. Через взятое ВС России село Новомарково идет дорога, соединяющая Часов Яр и Славянск.
Жители освобожденных населенных пунктов Донбасса ежедневно нуждаются в поддержке со стороны российских представителей. Сотрудники Народного фронта находятся в постоянном контакте с уроженцами ДНР и ЛНР. Они доставляют жителям еду, медикаменты, теплую одежду. По словам заместителя главы Исполкома Народного фронта Владимира Тараненко, в работе задействованы представители гуманитарной миссии из разных регионов России. Они помогают и в эвакуации людей из зон регулярных обстрелов.