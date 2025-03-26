В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница

Одна мирная жительница получила ранения в результате удара беспилотника ВСУ по посёлку Политотдельский в Белгородском районе Белгородской области, сообщил 26 марта глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Кроме того, по информации Гладкова, при атаке ВСУ были выбиты окна в ряде квартир жилого дома, а также в социальном объекте и надворной постройке частного домовладения. Он добавил, что сведения о последствиях удара ещё уточняются.
Напомним, 23 марта в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погибла женщина. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором она находилась вместе с дочерью. Пострадавшая скончалась на месте от полученных ранений.