Младший лейтенант Константин Гладких из Тулунского района погиб в зоне СВО

Младший лейтенант Константин Гладких из Тулунского района героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Александр Тюков.
Боец родился в городе Серебрянск Восточно-Казахстанской области, школу окончил в селе Гадалей, что в Иркутской области. В мае 2008 года был призван в армию, там награжден знаками «Отличник железнодорожных войск» и «Воин-спортсмен» второй степени. Константин Гладких понял, что хочет быть военным, поэтому в 2015 году заключил контракт с Минобороны. Службу проходил в 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
— Участвовал в боевых действиях в спецоперации на территории Сирийской Арабской республики. Награжден медалью МО РФ «Участнику военной операции в Сирии», медалью «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения». С февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции, — рассказывает Александр Тюков.
«За ленточкой» мужчина проявил храбрость и героизм, за что был награжден государственными наградами: знаком отличия орденом Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, медалью «За отвагу».
Константин Гладких пал во время выполнения боевого задания 22 декабря 2024, посмертно представлен к награждению орденом Мужества. Бойца проводят в последний путь 27 марта в селе Гадалей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ефрейтор Дмитрий Макаров из Слюдянки погиб в зоне СВО.