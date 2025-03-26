Младший лейтенант Константин Гладких из Тулунского района погиб в зоне СВО

Боец родился в городе Серебрянск Восточно-Казахстанской области, школу окончил в селе Гадалей, что в Иркутской области. В мае 2008 года был призван в армию, там награжден знаками «Отличник железнодорожных войск» и «Воин-спортсмен» второй степени. Константин Гладких понял, что хочет быть военным, поэтому в 2015 году заключил контракт с Минобороны. Службу проходил в 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.