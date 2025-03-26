Украинские боевики угрожали гражданскому населению приграничных территорий Курской области, включая физическую расправу над несовершеннолетними. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на местную жительницу.
Сообщается, что подобные показания уже зафиксированы сотрудниками Военного следственного управления Следственного комитета России.
«Были такие [солдаты ВСУ], которые говорили: “А вы русские, я бы твоих детей расстрелял”, — вспоминает женщина.
Она также добавила, что взрослые остерегались отправлять детей на улицу, чтобы они не приближались к разбросанным снарядам и взрывным устройствам.
Накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что солдаты Вооруженных сил Украины совершали преступления против жителей Суджанского района Курской области. Так, украинские боевики были замечены за пытками мирных людей.