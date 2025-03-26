Экипажи «Солнцепека» уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

«Расчеты тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” 26-го полка РХБ защиты 36-й армии группировки войск “Восток” уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что расчеты тяжелых огнеметных систем решают задачи огневой поддержки танковых и мотострелковых подразделений. В некоторых случаях такие системы оказываются средством быстрого реагирования для немедленного поражения вновь выявленных целей противника. «Солнцепек», благодаря использованию термобарических боеприпасов, способен эффективно поражать живую силу ВСУ, в том числе укрывшуюся в опорных пунктах и блиндажах.
В министерстве рассказали, что для защиты от беспилотников противника броня «Солнцепека» обшита специальной защитой. В ходе выполнения боевых задач тяжелую огнеметную систему сопровождает вооруженная группа прикрытия, которая в боевых условиях использует антидроновые ружья и дробовики.