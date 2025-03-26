Экипажи «Солнцепека» уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

Там отметили, что расчеты тяжелых огнеметных систем решают задачи огневой поддержки танковых и мотострелковых подразделений. В некоторых случаях такие системы оказываются средством быстрого реагирования для немедленного поражения вновь выявленных целей противника. «Солнцепек», благодаря использованию термобарических боеприпасов, способен эффективно поражать живую силу ВСУ, в том числе укрывшуюся в опорных пунктах и блиндажах.