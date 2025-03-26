Российский командир рассказал об операции «Поток»

«Сильных таких сопротивлений не было. В основном они (ВСУ — ред.) все бежали. Был взят также пленный (украинский военный — ред.)», — сказал «Север».
По его словам, пленный заявлял, что он связист и обладает важной информацией. Основные боевые столкновения шли в районе железнодорожного вокзала, откуда противника выбивали около суток.
Командир рассказал, что задачей его роты было занять главную дорогу Суджи — одно из самых сложных и опасных направлений.
«Ребята разместились, наблюдательные пункты развели и держали оборону в течение суток», — сказал он, добавив, что бойцы выполнили задачу, после чего получили приказ выдвигаться в Суджу.