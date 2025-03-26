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Российский командир рассказал об операции «Поток»

КУРСКАЯ ОБЛ, 26 мар — РИА Новости. Украинские солдаты бежали от российских десантников, зашедших к ним в тыл в результате операции «Поток» в Курской области, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Север».

Источник: © РИА Новости

«Сильных таких сопротивлений не было. В основном они (ВСУ — ред.) все бежали. Был взят также пленный (украинский военный — ред.)», — сказал «Север».

По его словам, пленный заявлял, что он связист и обладает важной информацией. Основные боевые столкновения шли в районе железнодорожного вокзала, откуда противника выбивали около суток.

Командир рассказал, что задачей его роты было занять главную дорогу Суджи — одно из самых сложных и опасных направлений.

«Ребята разместились, наблюдательные пункты развели и держали оборону в течение суток», — сказал он, добавив, что бойцы выполнили задачу, после чего получили приказ выдвигаться в Суджу.