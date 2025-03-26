Российские солдаты проявили мужество и стойкость, совершив операцию под названием «Поток». Бойцам Вооруженных Сил РФ удалось проникнуть в тыл ВСУ. Украинским боевикам пришлось спасаться бегством. Подробности сообщил в беседе с ТАСС пленный солдат ВСУ Ярослав Щуров.
Он рассказал, как украинские войска отходили из Суджи по открытой местности, их настигали дроны и снаряды. Боевики бросали сослуживцев и спались, как пришлось. Ни у кого не было плана на такой случай. Российские солдаты застали врага врасплох.
«Командование ВСУ оставило умирать личный состав. Нам приказали бросать трехсотых, бросать все. Кто идет — тот выйдет. Кто не ходит — тот остается», — поделился пленный.
Военный священник отец Алексей с тяжестью вспоминает операцию в Судже. Он сообщил, что в трубе было темно, страшно и грязно. Российские солдаты не знали, чего ожидать. Когда бойцы готовились к нелегкой операции, сделали макеты трубы, чтобы представлять, что им предстоит.