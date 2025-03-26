ТАСС: ВСУ из-за своих же мин у Гуева не могут бежать в Сумскую область

«Бойцы также продолжают уничтожение живой силы в лесных массивах на подступах к Гуево, где еще остались группы ВСУ. Лесной массив заминирован противником, что с одной стороны осложняет продвижение, а с другой не позволяет противнику попытаться сбежать в Сумскую область», — сказал собеседник агентства.