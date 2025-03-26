Владимир Путин допустил возможность ротации части военных из зоны СВО

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос ротации военных, первыми отправившихся на спецоперацию, остается острым. На заседании Совета по культуре он подтвердил, что Минобороны активно работает над этим, но решения будут приниматься с учетом ситуации на передовой.
«Этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — указал глава государства в ходе заседания Совета по культуре.
Президент отметил, что многие мобилизованные россияне стали профессионалами в ходе спецоперации. По его словам, их больше не называют «мобиками» — они сражаются наравне с морпехами, десантниками и специалистами беспилотной авиации.
«И уже их никто не называет какими-то там мобиками и так далее — они полноценные боевые единицы. Они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов», — добавил Путин.
Отдельно глава государства затронул ситуацию в Курской области. Он пообещал, что все разрушенные объекты будут восстановлены, а пострадавшие жители получат помощь. Также он подчеркнул, что каждое преступление украинских боевиков документируется, Путин дал обещание «покарать этих преступников».
Особое внимание Путин уделил целенаправленным ударам ВСУ по культурным и духовным центрам. В пример он привел обстрел церкви десятками снарядов при отступлении противника. «Совсем недавно, мне военные докладывали, несколько десятков снарядов положили в одну из церквей, после того как вынуждены были бежать из населенного пункта», — сказал он.
Путин не раз подчеркивал, что российские военные доблестно сражаются на всех участках линии боевого соприкосновения. Президент отмечал профессионализм, мужество и героизм военных РФ. В День защитника Отечества Путин вручил сразу несколько наград Героям России, а позже поговорил с военными лично.
Прежде начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели создать на территории Курской области плацдарм, который можно было бы использовать для обмена территориями с Россией.