Владимир Путин допустил возможность ротации части военных из зоны СВО

Особое внимание Путин уделил целенаправленным ударам ВСУ по культурным и духовным центрам. В пример он привел обстрел церкви десятками снарядов при отступлении противника. «Совсем недавно, мне военные докладывали, несколько десятков снарядов положили в одну из церквей, после того как вынуждены были бежать из населенного пункта», — сказал он.