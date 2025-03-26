Российские солдаты до сих пор встречают и ликвидируют украинских военных на окраине Курской области. Боевики остаются вблизи населенного пункта Гуев. Они не могут сбежать в Сумскую область из-за собственных мин. Об этом сообщили представители силовых структур РФ, пишет ТАСС.
По данным источников, украинские военные заминировали леса на границе России и Украины. Им некуда отступать. В курском приграничье осталось несколько групп боевиков ВСУ.
«Лесной массив заминирован противником, что с одной стороны осложняет продвижение, а с другой не позволяет противнику попытаться сбежать в Сумскую область», — отметил собеседник.
Командование ВСУ начало набирать в ряды не только наемников, которыми никого не удивишь, но и украинских подростков. Мальчикам еще нет 18 лет, а они уже взяли в руки оружие.