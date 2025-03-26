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ТАСС: ВСУ заминировали территорию у Гуева и теперь не могут сбежать в Сумы

Украинские боевики не могут попасть в Сумскую область, леса у Гуева Курской области заминированы.

Источник: Комсомольская правда

Российские солдаты до сих пор встречают и ликвидируют украинских военных на окраине Курской области. Боевики остаются вблизи населенного пункта Гуев. Они не могут сбежать в Сумскую область из-за собственных мин. Об этом сообщили представители силовых структур РФ, пишет ТАСС.

По данным источников, украинские военные заминировали леса на границе России и Украины. Им некуда отступать. В курском приграничье осталось несколько групп боевиков ВСУ.

«Лесной массив заминирован противником, что с одной стороны осложняет продвижение, а с другой не позволяет противнику попытаться сбежать в Сумскую область», — отметил собеседник.

Командование ВСУ начало набирать в ряды не только наемников, которыми никого не удивишь, но и украинских подростков. Мальчикам еще нет 18 лет, а они уже взяли в руки оружие.