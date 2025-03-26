Украинский пленный Евгений Дубовик, призванный на службу в сентябре 2024 года из Днепропетровска и проходивший подготовку в Норвегии в качестве стрелка, заявил о случаях исчезновения натовского вооружения после завершения обучения. Об этом информируют РИА Новости.
Как уточнил Дубовик, подготовка в Норвегии велась на базе немецкого стрелкового оружия — винтовок HK416 с четырехкратными оптическими прицелами.
«На Украине АКМ выдали», — сказал пленный.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против поставок вооружений на Украину. Так, американский глава считает, что помощь Киеву — «средства, выброшенные на ветер».
Накануне заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас заверила, что Евросоюз не намерен прекращать поставки оружия на Украину, несмотря на то, что это — условие России в вопросе прекращения огня.