Украинский пленный Дубовик: натовское оружие пропало после обучения в ЕС

Украинский пленный Евгений Дубовик, призванный на службу в сентябре 2024 года из Днепропетровска и проходивший подготовку в Норвегии в качестве стрелка, заявил о случаях исчезновения натовского вооружения после завершения обучения. Об этом информируют РИА Новости.