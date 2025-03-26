Вооружённые силы России за последние сутки установили контроль над двумя населёнными пунктами. Речь идет о селе Мирное в Донецкой Народной Республике и Малые Щербаки в Запорожской области. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Мирное в Донецкой Народной Республике. В ходе боев российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в девяти районах.
Потери противника составили более 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, включая два западного производства.
Вместе с тем группировка «Днепр» освободила Малые Щербаки в Запорожской области. В ходе операции поражены формирования механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в шести районах. Бойцам удалось уничтожить свыше 70 военнослужащих противника, два американских бронетранспортера М113, два автомобиля и три артиллерийских орудия.
Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по объектам военных аэродромов, пунктам управления беспилотниками, складам боеприпасов и ремонтным базам ВСУ. Поражены скопления живой силы и техники противника в 148 районах.
Прежде глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев проинформировал, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России освободили около 70 населенных пунктов в Харьковской области, десять из которых — с начала этого года. В 34 освобожденных в прошлом году населенных пунктах Харьковская ВГА установила административный контроль.
Тем временем президент Владимир Путин поставил перед армией РФ задачу по разгрому формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области в самые кратчайшие сроки. Также глава государства подчеркнул, что каждое преступление украинских боевиков документируется, Путин дал обещание «покарать этих преступников».
Как сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, при освобождении Курской области российскими войсками иностранные наемники ВСУ запаниковали. Поэтому бежали из региона быстрее других.