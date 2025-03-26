Прежде глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев проинформировал, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России освободили около 70 населенных пунктов в Харьковской области, десять из которых — с начала этого года. В 34 освобожденных в прошлом году населенных пунктах Харьковская ВГА установила административный контроль.