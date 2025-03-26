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Два беспилотника сбили над Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в очередной раз попытались атаковать регионы России. Силы противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА в течение ночи, сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА — над акваторией Черного моря, пять — над территорией Белгородской области и еще два — над Курской областью», — говорится в сообщении.

Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщали накануне в Минобороны.

Это уже вторая попытка ударить по этому объекту со стороны ВСУ. Вечером 23 марта средства ПВО сбили четырех украинских БПЛА, которые пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, которое использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.