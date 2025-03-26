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Над Черным морем ночью сбили два БПЛА

В ночь на 26 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Всего за ночь было уничтожено девять украинских БПЛА: пять дронов над территорией Белгородской области, еще два— над Курской областью.

Днем ранее, 24 марта, украинские беспилотники атаковали кубанский филиал ПАО «Россети» в Краснодарском крае, что привело к отключению высоковольтной линии (500 кВ) «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2».

«Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала это не привело к негативным последствиям для потребителей», — отметили в Минобороны РФ.

Также стало известно о нападении БПЛА на газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР. Вечером того же дня над территорией Крыма был уничтожен беспилотник, направлявшийся к наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа.