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Избирком в Петербурге назвали в честь погибшего участника СВО

Комиссия решила увековечить память Сергея Кудрявцева.

Источник: Комсомольская правда

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение присвоить имя погибшего участника спецоперации Сергея Кудрявцева одному из избиркомов Выборгского района. Об этом рассказал глава городского избиркома Максим Мейксин в своих соцсетях.

— Решение принято, отдавая дань памяти героизму участников спецоперации. Сергея Алексеевича Кудрявцева был нашим коллегой, настоящим патриотом своей страны, добровольцем отправившийся на фронт для защиты Родины, — написал Мейксин.

Участок № 240, расположенный в школе на улице Есенина, теперь будет носить имя героя. По словам Мейксина, Сергей Алексеевич Кудрявцев до мобилизации работал в избирательной системе Петербурга, а затем добровольцем отправился на фронт. Он служил в составе диверсионно-разведывательной группы и погиб при выполнении боевой задачи. Посмертно был награждён Орденом Мужества.