Избирком в Петербурге назвали в честь погибшего участника СВО

Участок № 240, расположенный в школе на улице Есенина, теперь будет носить имя героя. По словам Мейксина, Сергей Алексеевич Кудрявцев до мобилизации работал в избирательной системе Петербурга, а затем добровольцем отправился на фронт. Он служил в составе диверсионно-разведывательной группы и погиб при выполнении боевой задачи. Посмертно был награждён Орденом Мужества.