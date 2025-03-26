Избирком в Петербурге назвали в честь погибшего участника СВО

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение присвоить имя погибшего участника спецоперации Сергея Кудрявцева одному из избиркомов Выборгского района. Об этом рассказал глава городского избиркома Максим Мейксин в своих соцсетях.
— Решение принято, отдавая дань памяти героизму участников спецоперации. Сергея Алексеевича Кудрявцева был нашим коллегой, настоящим патриотом своей страны, добровольцем отправившийся на фронт для защиты Родины, — написал Мейксин.
Участок № 240, расположенный в школе на улице Есенина, теперь будет носить имя героя. По словам Мейксина, Сергей Алексеевич Кудрявцев до мобилизации работал в избирательной системе Петербурга, а затем добровольцем отправился на фронт. Он служил в составе диверсионно-разведывательной группы и погиб при выполнении боевой задачи. Посмертно был награждён Орденом Мужества.