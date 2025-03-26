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Уроженец Нукутского района погиб на СВО

На СВО погиб уроженец Нукутского района Дмитрий Поздняков.

Источник: РИА "Новости"

Ему был 41 год, сообщает в соцсетях администрация района.

Дмитрий Поздняков родился в посёлке Новонукутском. Он был старшим братом, принимал активное участие в культурной жизни посёлка, увлекался техникой. Когда ему исполнилось 18 лет, Дмитрий переехал в Иркутск. Работал в банковской сфере, в 2007 году создал семью, освоил несколько профессий. В 2023 году вернулся в Нукутский район, работал в швейном производстве.

В июне 2024 года Дмитрий Поздняков заключил контракт и отправился на СВО. Он погиб 31 декабря 2024 года.