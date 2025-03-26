Уроженец Нукутского района погиб на СВО

Дмитрий Поздняков родился в посёлке Новонукутском. Он был старшим братом, принимал активное участие в культурной жизни посёлка, увлекался техникой. Когда ему исполнилось 18 лет, Дмитрий переехал в Иркутск. Работал в банковской сфере, в 2007 году создал семью, освоил несколько профессий. В 2023 году вернулся в Нукутский район, работал в швейном производстве.