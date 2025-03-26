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В Волгоградской области простились с погибшим под Курахово 23-летним бойцом

Максим Гончаров с позывным «Спица» погиб в январе и представлен к ордену Мужества.

В Волгоградской области 26 января прощаются с погибшим в спецоперации 23-летним Максимом Гончаровым. Боец погиб под Курахово, в селе Дачное. В местной администрации говорят, что в сражении молодой боец проявил себя героически и был награжден орденом Мужества. Погиб военнослужащий с позывным «Спица» после ранения в голень от потери крови.

Дома молодого бойца ждала жена и две маленькие дочки. Также у Максима, который воспитывался в детском доме, остались несовершеннолетние братья и сестра, рассказывают земляки. Сегодня героя отпевали в храме Святой Троицы в хуторе Берёзовка, похоронят Максима Гончарова на кладбище в Вихляевском.