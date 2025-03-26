В Волгоградской области простились с погибшим под Курахово 23-летним бойцом

В Волгоградской области 26 января прощаются с погибшим в спецоперации 23-летним Максимом Гончаровым. Боец погиб под Курахово, в селе Дачное. В местной администрации говорят, что в сражении молодой боец проявил себя героически и был награжден орденом Мужества. Погиб военнослужащий с позывным «Спица» после ранения в голень от потери крови.