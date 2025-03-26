На СВО погиб серебряный призер Паралимпиады в Токио из Омска

Александр родился в 1993 году в селе Зенкуль Омской области. Его спортивный путь начался в детстве, когда он учился в спецшколе-интернате № 5 для сирот и детей без попечения родителей с ограниченными возможностями. Под руководством заслуженного тренера Андрея Хмелева спортсмен достиг впечатляющих результатов: он становился многократным призёром чемпионатов России среди лиц с нарушением интеллекта, победителем альтернативных игр РИО-2016, а также чемпионом мира в беге на 800 м (2015 год) и 1500 м (2019 год).