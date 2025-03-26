После атаки БПЛА в поселке Щепкин нашли неизвестные осколки

Об этом сообщили в администрации Аксайского района.
В ведомстве рассказали, что это могут быть фрагменты БПЛА. На место, где обнаружили обломки, направлены службы реагирования.
Напомним, ночью 23 марта над Аксайским сбили беспилотники.
Неизвестные осколки нашли в поселке Щепкин Ростовской области.
Об этом сообщили в администрации Аксайского района.
В ведомстве рассказали, что это могут быть фрагменты БПЛА. На место, где обнаружили обломки, направлены службы реагирования.
Напомним, ночью 23 марта над Аксайским сбили беспилотники.