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После атаки БПЛА в поселке Щепкин нашли неизвестные осколки

Неизвестные осколки нашли в поселке Щепкин Ростовской области.

Об этом сообщили в администрации Аксайского района.

В ведомстве рассказали, что это могут быть фрагменты БПЛА. На место, где обнаружили обломки, направлены службы реагирования.

Напомним, ночью 23 марта над Аксайским сбили беспилотники.