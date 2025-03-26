Подвиг приморцев: как 25 пограничников остановили 150 спецназовцев ВСУ

Бойцы 128-й бригады сдерживали натиск противника, находясь под непрерывным обстрелом. Им пришлось одновременно отражать атаки тяжелой техники, вести ближний стрелковый бой и противостоять многократно превосходящим силам наступающих — на одного российского воина приходилось по пять атакующих.
«Приморцы показали пример доблести и героизма, который достоин высших государственных наград. Подвигом 25 наших богатырей должна гордиться вся страна, они — новый символ русской воинской доблести», — поделился в своем телеграм-канале председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Партия выступает за присвоение звания Героя России отличившимся военнослужащим. Данная награда станет высшей формой признания безмерного мужества, проявленного пограничниками при защите государственных рубежей.
«Имена всех бойцов, участвовавших в этой неравной схватке, нужно вписать золотыми буквами в историю страны. Эти парни — наша слава, и пусть их подвиг помнит каждый! Россия гордится вами!», — отметил Слуцкий.
Ранее «ФедералПресс» писал, что командир добровольческого отряда «Тигр» и вице-губернатор по внутренней политике Приморского края Сергей Ефремов погиб на территории Курской области, выполняя боевое задание. По указу президента России ему присвоено звание Героя России посмертно.