В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков

По ее словам, практика предоставления участникам СВО земли в собственность показала, что в большинстве случаев земля не используется по назначению, а выставляется на продажу. На сайтах по продаже недвижимости эти участки выставляются за сумму от 1 до 2 млн рублей, указала министр.