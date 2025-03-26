В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков

«Законопроектом предлагается установить возможность получения участником специальной военной операции или членам его семьи с их согласия выплаты единовременной денежной компенсации в размере одного миллиона рублей взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — сказала министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.
После введения альтернативной меры поддержки заявитель будет вправе выбрать по своему усмотрению либо земельный участок, либо денежную компенсацию, добавила Кулинич.
По ее словам, практика предоставления участникам СВО земли в собственность показала, что в большинстве случаев земля не используется по назначению, а выставляется на продажу. На сайтах по продаже недвижимости эти участки выставляются за сумму от 1 до 2 млн рублей, указала министр.
«Это свидетельствует, что граждане больше заинтересованы в получении денежных средств, которые позволят, например, приобрести жилье либо земельный участок в другом населенном пункте. Более того, нередки случаи обращения граждан относительно возможности получения земельного участка в другом районе Крыма, например, там, где проживает непосредственно участник СВО», — отметила глава минимущества Крыма.
Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что участники специальной военной операции в Крыму будут получать соответствующую выплату в размере одного миллиона рублей взамен участка из республиканского бюджета в течение двух недель с момента подачи заявления.