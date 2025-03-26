Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ российских энергообъектов

Временный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда прошел телефонный разговор президентов РФ и США. Кремль говорил, что российские военнослужащие мораторий соблюдают, однако в случае его нарушения Россия считать себя свободным от обязательств по его соблюдению. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы.