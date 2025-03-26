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Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ российских энергообъектов

Минобороны сообщило, что ночью 26 марта ВСУ пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму. Кроме того в Курской области из-за атаки украинского БПЛА по энергообъекту произошло каскадное отключение ряда подстанций, а в Брянской области украинский БПЛА атаковал филиал ПАО Россети Центр Брянскэнерго, утверждает ведомство.

Источник: Reuters

«Киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта», — говорится в заявлении российского Минобороны.

Министерство сообщало, что в течение сегодняшней ночи сбили по два БПЛА сбили над Курской областью и над Черным морем. Власти Крыма атаку никак не комментировали.

Временный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда прошел телефонный разговор президентов РФ и США. Кремль говорил, что российские военнослужащие мораторий соблюдают, однако в случае его нарушения Россия считать себя свободным от обязательств по его соблюдению. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы.