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Что известно об атаках украинских БПЛА на энергообъекты в российских регионах

Украинские беспилотники днем во вторник и в ночь на среду атаковали три энергетических объекта на территории России. В Минобороны РФ отметили, что киевский режим продолжил нанесение ударов по энергоинфраструктуре несмотря на то, что Владимир Зеленский публично согласился соблюдать российско-американские договоренности о прекращении подобных атак.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о последних атаках.

Цели атак

  • Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций, без электроснабжения остались более 4 тыс. потребителей в Хомутовском районе.
  • Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
  • Около 04:45 мск утра в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

О нарушениях со стороны киевского режима

  • Как отметили в Минобороны РФ, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов.
  • Российские военные полагают, что Киев делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта.