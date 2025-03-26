Что известно об атаках украинских БПЛА на энергообъекты в российских регионах

Украинские беспилотники днем во вторник и в ночь на среду атаковали три энергетических объекта на территории России. В Минобороны РФ отметили, что киевский режим продолжил нанесение ударов по энергоинфраструктуре несмотря на то, что Владимир Зеленский публично согласился соблюдать российско-американские договоренности о прекращении подобных атак.