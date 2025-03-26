Что известно об атаках украинских БПЛА на энергообъекты в российских регионах

ТАСС собрал основное о последних атаках.
Цели атак
- Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций, без электроснабжения остались более 4 тыс. потребителей в Хомутовском районе.
- Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
- Около 04:45 мск утра в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.
О нарушениях со стороны киевского режима
- Как отметили в Минобороны РФ, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов.
- Российские военные полагают, что Киев делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта.