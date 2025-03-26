«На белгородском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие», — сказали в ведомстве.
ВС РФ на белгородском направлении поразили семь украинских формирований
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Группировка войск «Север» на белгородском направлении за сутки нанесла поражение пяти соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны, потери противника составили до 55 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.