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ВС РФ на белгородском направлении поразили семь украинских формирований

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Группировка войск «Север» на белгородском направлении за сутки нанесла поражение пяти соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны, потери противника составили до 55 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На белгородском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие», — сказали в ведомстве.