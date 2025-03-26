ВС РФ на белгородском направлении поразили семь украинских формирований

«На белгородском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие», — сказали в ведомстве.