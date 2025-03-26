Подразделения «Севера» продвинулись на Белгородском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк противника в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области.
«Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Бойцы «Запада» ударили по пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Петропавловка Харьковской области, Надия ЛНР, Кировск и Ямполь ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 250 человек. Также украинская сторона лишилась бронеавтомобиля HMMWV, двух пикапов, трех артиллерийских орудий и трех складов боеприпасов.
Бойцы «Южной» группировки уничтожили склад БПЛА противника
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение 11 бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Украинская сторона потеряла порядка 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777, две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, две станции радиоэлектронной борьбы, склад БПЛА и склад горючего.
В Минобороны уточнили потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр»
Подразделения «Центральной» группировки атаковали семь бригад, штурмовой полк, штурмовой батальон, центр сил спецопераций «Восток» противника в районах 11 населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Казак», пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки.
Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника в районах шести населенных пунктов ДНР и города Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 150 человек. Также российские бойцы уничтожили три автомобиля, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.
Группировка «Днепр» продвинулась в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения «Днепра» атаковали восемь бригад противника в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка, Веселое Херсонской области, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области.
«Уничтожены свыше 65 военнослужащих, семь автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США и два склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуры, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления БПЛА, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143-х районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- две управляемые авиационные бомбы JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 58 БПЛА самолетного типа.