Главное из брифинга Минобороны 26 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуры, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления БПЛА, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143-х районах.