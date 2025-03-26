Потери ВСУ в Курской области превысили 70 тыс. военных

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70 190 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 223 боевые бронированные машины, 2 548 автомобилей, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США», — сказали там.