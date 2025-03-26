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Потери ВСУ в Курской области превысили 70 тыс. военных

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 70 тыс. военных, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70 190 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 223 боевые бронированные машины, 2 548 автомобилей, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США», — сказали там.

Как добавили в министерстве, за сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, а также танк, бронетранспортер, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.