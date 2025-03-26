В Пермском крае простятся с погибшим в ходе спецоперации Данилом Власовым

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермском крае простились с 21-летним военнослужащим из Бардымского округа — Айдаром Минкиным. Он родился и окончил школу в селе Куземьярово, затем учился в колледже села Барды. В зону спецоперации отправился в 2022 году.