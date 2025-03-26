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В Пермском крае простятся с погибшим в ходе спецоперации Данилом Власовым

Его похоронят 28 марта.

Прощание с погибшим в ходе спецоперации Данилом Власовым состоится в Пермском крае.

Об этом оповестили специалисты администрации Суксунского муниципального округа.

В последний путь военнослужащего проводят 28 марта.

«Церемония начнётся в 11:00 в Бреховском сельском клубе (село Брехово, улица Зелёная, 8)», — сообщили местные власти.

Отпевание пройдет в храме Святителя Николая Великорецкого.

«Выражаем искренние слова соболезнования родным, близким Данила», — добавили в администрации Суксунского муниципального округа.

Где учился и работал житель Пермского края, не сообщается. Также неизвестно, когда он отправился в зону спецоперации и как погиб.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермском крае простились с 21-летним военнослужащим из Бардымского округа — Айдаром Минкиным. Он родился и окончил школу в селе Куземьярово, затем учился в колледже села Барды. В зону спецоперации отправился в 2022 году.