В Пермском крае простятся с погибшим в ходе спецоперации Данилом Власовым

Прощание с погибшим в ходе спецоперации Данилом Власовым состоится в Пермском крае.
Об этом оповестили специалисты администрации Суксунского муниципального округа.
В последний путь военнослужащего проводят 28 марта.
«Церемония начнётся в 11:00 в Бреховском сельском клубе (село Брехово, улица Зелёная, 8)», — сообщили местные власти.
Отпевание пройдет в храме Святителя Николая Великорецкого.
«Выражаем искренние слова соболезнования родным, близким Данила», — добавили в администрации Суксунского муниципального округа.
Где учился и работал житель Пермского края, не сообщается. Также неизвестно, когда он отправился в зону спецоперации и как погиб.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермском крае простились с 21-летним военнослужащим из Бардымского округа — Айдаром Минкиным. Он родился и окончил школу в селе Куземьярово, затем учился в колледже села Барды. В зону спецоперации отправился в 2022 году.