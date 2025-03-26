Директор ЗАЭС опроверг сообщения о повреждении топливных резервуаров

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тука заявил о повреждении топливного резервуара на ЗАЭС и крупной утечке топлива. Он сослался на поступающие в ведомство сообщения, не уточнив откуда, а также когда и каким образом был нанесен ущерб.