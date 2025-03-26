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Директор ЗАЭС опроверг сообщения о повреждении топливных резервуаров

Информация о повреждении топливных резервуаров Запорожской АЭС является фейком, заявил директор станции Юрий Черничук.

Источник: РИА "Новости"

Информация о повреждении топливных резервуаров Запорожской АЭС является фейком, заявил директор станции Юрий Черничук.

«Станция находится в безопасном состоянии», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе ЗАЭС, условия безопасной эксплуатации объекта «соблюдаются и выполняются в полном объеме», а радиационное воздействие «не превышает установленных норм».

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тука заявил о повреждении топливного резервуара на ЗАЭС и крупной утечке топлива. Он сослался на поступающие в ведомство сообщения, не уточнив откуда, а также когда и каким образом был нанесен ущерб.

ЗАЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области. Осенью 2022 года регион вошел в состав России по результатам проведенного там референдума. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на станцию, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова.

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