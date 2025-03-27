В Краснодаре вручили госнаграды участникам СВО

В Краснодаре вручили государственные награды участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Бойцов наградили в училище им. С. М. Штеменко.
Медалями и благодарностями президента России отмечены 18 участников СВО. Это бойцы из казачьих подразделений, добровольческих отрядов и военного училища им. Штеменко.
Жителям, выполняющим боевые задачи, вручили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу», «За храбрость» I и II степени, Суворова.
«Мужество и героизм наших воинов, в том числе казаков Кубанского казачьего войска, известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Они по праву становятся примером для подрастающего поколения. За участие в СВО государственных наград уже удостоены более 1,7 тысячи казаков», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.