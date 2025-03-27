В Краснодаре вручили госнаграды участникам СВО

«Мужество и героизм наших воинов, в том числе казаков Кубанского казачьего войска, известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Они по праву становятся примером для подрастающего поколения. За участие в СВО государственных наград уже удостоены более 1,7 тысячи казаков», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.