Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций

Экспертная встреча «технических команд» России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.