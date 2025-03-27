Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций

«Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу», — цитирует Рубио РИА Новости.
Также он выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без переоценки архитектуры действующих международных санкций.
«Санкции — это важная часть общей картины. Существующая глобальная архитектура ограничений должна быть переоценена как элемент окончательного урегулирования», — подчеркнул госсекретарь США.
Рубио также отметил, что Штаты продолжают консультации с Москвой и Киевом, и после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии запланирован сводный анализ позиций сторон.
Накануне в Кремле опубликовали официальное заявление по итогам встречи экспертных групп России и США. Также РФ и США согласовали список объектов для временного моратория на удары по энергосистемам.
Экспертная встреча «технических команд» России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.