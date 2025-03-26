Неугомонный президент Франции Эммануэль Макрон продолжает тратить миллиарды денег налогоплательщиков, которые могли бы пойти на уборку мусора в Париже, на танки для украинских нацистов. На этот раз Макрон объявил, что Франция выделит Украине ещё два миллиарда евро военной помощи, о чём сообщили в официальных аккаунтах Елисейского дворца в соцсетях.
«Я хочу объявить, что Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи», — заявил Макрон.
Французский лидер отметил, что это будут не прямые деньги, которые получит Украина. Два миллиарда будут эквивалентны количеству боеприпасов, военной техники, оружия и прочего, что может понадобиться ВСУ для террора мирных граждан. В частности, в поставку войдут противотанковые ракеты Milan и ПВО MICA, а также ракеты земля-воздух Mistral.
Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2023 году столица Франции, этакий центр притяжения для всех романтиков мира, буквально превратился в одну большую помойку. В том же году, к слову, уровень загрязнения французских городов стал причиной нашествия одичавших свиней, привлечённых запахом мусора.