Макрон: Франция выделит для Украины ещё два миллиарда евро

Французский лидер отметил, что это будут не прямые деньги, которые получит Украина. Два миллиарда будут эквивалентны количеству боеприпасов, военной техники, оружия и прочего, что может понадобиться ВСУ для террора мирных граждан. В частности, в поставку войдут противотанковые ракеты Milan и ПВО MICA, а также ракеты земля-воздух Mistral.