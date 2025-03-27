Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал преждевременным обсуждение вопроса о снятии западных санкций с Российской Федерации. Такое мнение Макрон высказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.
«Для меня вопрос санкций должен быть поднят в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования. Я думаю, что вопрос санкций встанет в определённый момент, но пока это преждевременно», — сказал Макрон, трансляцию выступления которого вела пресс-служба Елисейского дворца в социальной сети Х.
Также Макрон назвал одним из условий упразднения антироссийский рестрикций возвращение к так называемым «признанным» границам Украины.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог назвал самыми сложными для обсуждения в рамках урегулирования украинского конфликта территориальные вопросы, заявив, что в любом случае, по его мнению «обе стороны не получат всего, чего хотят» и указав на разницу между фактическим и юридическим контролем над рядом территорий.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что тема новых регионов РФ — давно закрытый вопрос. Донецкая и Луганская Народные Республики, Новороссия и Крымский полуостров — это части Российской Федерации, с учётом проведённых там референдумов и Конституции страны, подчеркнул министр.
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