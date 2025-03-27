Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Говорить о снятии санкций с России пока преждевременно

Макрон назвал одно из условий снятия антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал преждевременным обсуждение вопроса о снятии западных санкций с Российской Федерации. Такое мнение Макрон высказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.

«Для меня вопрос санкций должен быть поднят в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования. Я думаю, что вопрос санкций встанет в определённый момент, но пока это преждевременно», — сказал Макрон, трансляцию выступления которого вела пресс-служба Елисейского дворца в социальной сети Х.

Также Макрон назвал одним из условий упразднения антироссийский рестрикций возвращение к так называемым «признанным» границам Украины.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог назвал самыми сложными для обсуждения в рамках урегулирования украинского конфликта территориальные вопросы, заявив, что в любом случае, по его мнению «обе стороны не получат всего, чего хотят» и указав на разницу между фактическим и юридическим контролем над рядом территорий.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что тема новых регионов РФ — давно закрытый вопрос. Донецкая и Луганская Народные Республики, Новороссия и Крымский полуостров — это части Российской Федерации, с учётом проведённых там референдумов и Конституции страны, подчеркнул министр.

Как Зеленский сел в лужу, изображая «звонок от президента Франции», читайте здесь на KP.RU.