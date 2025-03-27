Макрон: Говорить о снятии санкций с России пока преждевременно

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог назвал самыми сложными для обсуждения в рамках урегулирования украинского конфликта территориальные вопросы, заявив, что в любом случае, по его мнению «обе стороны не получат всего, чего хотят» и указав на разницу между фактическим и юридическим контролем над рядом территорий.