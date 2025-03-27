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Спецслужбы Украины готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию

В пророссийском подполье Николаева сообщили, что украинские спецслужбы готовят провокацию с обломками российских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Украинские спецслужбы создали несколько групп для подготовки масштабной провокации в Николаеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя николаевского пророссийского подполья.

Сообщается, что в группы входят специалисты по минно-взрывному делу, а также блогеры и журналисты. В ходе провокации украинские спецслужбы планируют задействовать обломки российских беспилотников типа «Герань». Также сообщается, что готовятся большие объемы взрывчатки.

«Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договорённостей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма», — сказал агентству представитель подполья.

Накануне Минобороны России сообщило об очередной провокации киевского режима на Каспийском трубопроводном консорциуме.

Тем временем руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что в Киеве обязательно будут пытаться устраивать провокации и проводить операции под чужим флагом.

В то же время в Кремле сообщили, что Путин не менял команды не бить по энергетике, несмотря на провокации ВСУ.