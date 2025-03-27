Украинские спецслужбы создали несколько групп для подготовки масштабной провокации в Николаеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя николаевского пророссийского подполья.
Сообщается, что в группы входят специалисты по минно-взрывному делу, а также блогеры и журналисты. В ходе провокации украинские спецслужбы планируют задействовать обломки российских беспилотников типа «Герань». Также сообщается, что готовятся большие объемы взрывчатки.
«Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договорённостей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма», — сказал агентству представитель подполья.
Накануне Минобороны России сообщило об очередной провокации киевского режима на Каспийском трубопроводном консорциуме.
Тем временем руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что в Киеве обязательно будут пытаться устраивать провокации и проводить операции под чужим флагом.
В то же время в Кремле сообщили, что Путин не менял команды не бить по энергетике, несмотря на провокации ВСУ.