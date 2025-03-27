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В Боготе прошла акция протеста родственников наемников, пропавших на Украине

Члены семей пропавших на Украине колумбийских наемников требуют от правительства информацию о своих близких.

Источник: Комсомольская правда

Акция протеста прошла в столице Колумбии Боготе около здания МИД. Ее устроили родственники колумбийцев, которые принимали участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ и пропали без вести. Близкие пропавших наемников требовали от властей страны выяснить, что произошло с их родственниками.

«Мы протестуем мирно, матери и члены семей требуют информации и помощи от нашего МИД, но ни МИД, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте. Мы не знаем, живы ли наши родственники, мертвы или взяты в плен», — сказал РИА Новости один из участников протеста Марлон Стевен Ганьян, который хочет выяснить судьбу пропавшего на Украине брата.

Тем временем тела иностранных наемников без голов и кистей обнаружили в Курской области. Так Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются скрыть личности убитых, когда бросают тела на поле боя. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Ранее наемница из Канады Эйприл Хаггет рассказала, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает денег на аптечки, униформу, транспортные средства, беспилотники и много другое.

Напомним, Верховный суд ДНР заочно осудил грузинского наемника, воевавшего на стороне ВСУ.