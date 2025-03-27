В Боготе прошла акция протеста родственников наемников, пропавших на Украине

«Мы протестуем мирно, матери и члены семей требуют информации и помощи от нашего МИД, но ни МИД, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте. Мы не знаем, живы ли наши родственники, мертвы или взяты в плен», — сказал РИА Новости один из участников протеста Марлон Стевен Ганьян, который хочет выяснить судьбу пропавшего на Украине брата.