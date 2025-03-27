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Bloomberg: Макрон намерен позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»

После саммита «коалиции желающих» Макрон планирует отчитаться перед Трампом.

Источник: Комсомольская правда

После саммита так называемой «коалиции желающих», проведение которого запланировано на четверг 27 марта в Париже, президент Франции Эмманюэль Макрон планирует позвонить американскому лидеру Дональду Трампу и предоставить ему информацию о том, что Европа может сделать для Украины.

«Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что Европа может сделать, и потребовать, чтобы Россия взяла на себя обязательства, поддающиеся проверке», — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в канцелярии французского президента.

При этом европейские аналитики высказывают мнение, что предстоящий саммит «коалиции желающих» по Украине, скорее всего, станет последней возможностью для Европы участвовать в переговорах по разрешению конфликта между Москвой и Киевом.

Напомним, накануне саммита в Париже прошла встреча Зеленского и Макрона.