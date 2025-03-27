Bloomberg: Макрон намерен позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»

«Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что Европа может сделать, и потребовать, чтобы Россия взяла на себя обязательства, поддающиеся проверке», — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в канцелярии французского президента.