Bloomberg: Макрон намерен позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»

После саммита так называемой «коалиции желающих», проведение которого запланировано на четверг 27 марта в Париже, президент Франции Эмманюэль Макрон планирует позвонить американскому лидеру Дональду Трампу и предоставить ему информацию о том, что Европа может сделать для Украины.
«Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что Европа может сделать, и потребовать, чтобы Россия взяла на себя обязательства, поддающиеся проверке», — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в канцелярии французского президента.
При этом европейские аналитики высказывают мнение, что предстоящий саммит «коалиции желающих» по Украине, скорее всего, станет последней возможностью для Европы участвовать в переговорах по разрешению конфликта между Москвой и Киевом.
Напомним, накануне саммита в Париже прошла встреча Зеленского и Макрона.