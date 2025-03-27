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Генерал, обвиняемый во взятке, вместо суда в Воронеже попросился на СВО

Обвиняемый во взятке на 20 миллионов рублей бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерий Муминджанов изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции.

Об этом в среду, 26 марта, со ссылкой на адвоката Сергея Бородина, сообщило издание РИА «Новости».

— В ходе предварительного судебного заседания генерал Муминджанов сделал заявление о возвращении его на специальную военную операцию, в зону непосредственного ведения боевых действий, — сообщил изданию защитник подсудимого.

Адвокат отметил, что если ходатайство удовлетворят, то это станет прецедентом, так как ранее генералы, находящиеся под следствием, не отправлялись в зону боевых действий.

Напомним, что Воронежский гарнизонный суд объявил перерыв в рассмотрении дела генерал-майора Валерия Муминджанова до 10 апреля. Высокопоставленный военный занимал пост главы департамента ресурсного обеспечения оборонного ведомства России с 2017 по 2023 год. Следствие утверждает, что он организовал заключение государственных контрактов с коммерческими компаниями на сумму 1,5 миллиарда рублей. В качестве вознаграждения он незаконно получил 20 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что общая стоимость активов, принадлежащих Муминджанову и его родственникам, превышает 120 миллионов рублей.

Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что воронежский бизнесмен выступил свидетелем в деле офицера оборонного ведомства России. А жители дома с квартирой генерала Муминджанова рассказали, что в Воронеже его давно не видели.