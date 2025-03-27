Генерал, обвиняемый во взятке, вместо суда в Воронеже попросился на СВО

Напомним, что Воронежский гарнизонный суд объявил перерыв в рассмотрении дела генерал-майора Валерия Муминджанова до 10 апреля. Высокопоставленный военный занимал пост главы департамента ресурсного обеспечения оборонного ведомства России с 2017 по 2023 год. Следствие утверждает, что он организовал заключение государственных контрактов с коммерческими компаниями на сумму 1,5 миллиарда рублей. В качестве вознаграждения он незаконно получил 20 миллионов рублей.