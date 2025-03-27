Офицер ВС РФ: в Курской области российские военные взяли в клещи село Гуево

Бойцы группировки «Север» Вооружённых сил России взяли в клещи село Гуево в Курской области, сообщил журналистам офицер этого войскового объединения.
«22-й мотострелковый полк группировки войск “Север”, развивая наступление в Курской области, овладел укреплёнными позициями ВСУ и взял в клещи населённый пункт Гуево», — сказал собеседник, слова которого приводит РИА Новости.
Он уточнил, что штурмовые отряды подразделения продвинулись в сторону северо-западной и северо-восточной окраин этого села. Бойцы также перекрыли трассу снабжения украинских формирований, находящихся в Гуево.
По словам офицера, силы ВСУ оказались практически полностью заблокированными в указанном населённом пункте. Военнослужащий добавил, что российская артиллерия наносит точные удары по позициям противника, расположенным в районе спиртзавода.
Напомним, ранее сообщалось, что военные ВСУ не могут отступить из Гуево из-за мин, которые сами же расставили в лесу в окрестностях села.