Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер ВС РФ: в Курской области российские военные взяли в клещи село Гуево

Бойцы группировки войск «Север» перекрыли трассу снабжения сил ВСУ, находящихся в населённом пункте.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы группировки «Север» Вооружённых сил России взяли в клещи село Гуево в Курской области, сообщил журналистам офицер этого войскового объединения.

«22-й мотострелковый полк группировки войск “Север”, развивая наступление в Курской области, овладел укреплёнными позициями ВСУ и взял в клещи населённый пункт Гуево», — сказал собеседник, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что штурмовые отряды подразделения продвинулись в сторону северо-западной и северо-восточной окраин этого села. Бойцы также перекрыли трассу снабжения украинских формирований, находящихся в Гуево.

По словам офицера, силы ВСУ оказались практически полностью заблокированными в указанном населённом пункте. Военнослужащий добавил, что российская артиллерия наносит точные удары по позициям противника, расположенным в районе спиртзавода.

Напомним, ранее сообщалось, что военные ВСУ не могут отступить из Гуево из-за мин, которые сами же расставили в лесу в окрестностях села.