РИА Новости: Бойцы ВС России взяли в клещи село Гуево в Курской области

По его словам, штурмовики зашли вглубь к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, охватив, тем самым, село с двух сторон. Кроме того, российские военные перекрыли трассу снабжения сил ВСУ. Таким образом, боевики Зеленского оказались почти полностью заблокированы в Гуево, добавил боец.