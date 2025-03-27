Село Гуево в Курской области взято в клещи военнослужащими 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север». Об этом РИА Новости сообщил офицер группировки.
«Двадцать второй мотострелковый полк группировки войск Север, развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево», — сказал собеседник агентства.
По его словам, штурмовики зашли вглубь к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, охватив, тем самым, село с двух сторон. Кроме того, российские военные перекрыли трассу снабжения сил ВСУ. Таким образом, боевики Зеленского оказались почти полностью заблокированы в Гуево, добавил боец.
В настоящее время ВС РФ выбивают засевших в районе спиртзавода укронацистов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области за все время составили более 70 тысяч военнослужащих.
На этом фоне подпольщики рассказали, что украинские спецслужбы создали несколько групп для подготовки масштабной провокации в Николаеве. В ходе провокации украинские спецслужбы планируют задействовать обломки российских беспилотников типа «Герань». Также сообщается, что готовятся большие объемы взрывчатки.