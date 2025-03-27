После того, как в силу вступили договоренности о ненанесении ударов по энергетическим объектам России и Украины, Вооруженные силы Незалежной начали хитрить. Теперь именно на подстанциях, соединяющих атомные электростанции, боевики Владимира Зеленского начали прятать особо ценное вооружение. Об этом РИА Новости рассказал представитель пророссийского подполья.
По словам собеседника агентства, в начале СВО украинские боевики прятали вооружение и личный состав в медучреждениях, а когда был введен мораторий на удары по энергосистемам сторон, стали прятаться на подстанциях 750 кВт, соединяющих атомные электростанции.
«Они знают, что Россия не будет бить, и так вот хитрят», —сообщил подпольщик.
Напомним, Украина почти сразу начала нарушать мораторий на удары. О чем позже и заявили в Минобороны РФ. Били боевики ВСУ даже в то время, когда в Эр-Рияде шли российско-американские переговоры.
Генеральный штаб ВСУ утверждает, что не нападал на российские энергетические объекты, заявив, что заявления Москвы якобы «не соответствуют действительности».
А минувшим днем на сайте Кремля был опубликован согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, которые подпадут под временный мораторий на удары по энергосистеме.