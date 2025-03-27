Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье: Украина готовит провокации в Николаеве, чтобы обвинить ВС РФ

Представитель подполья уточнил, что для этого Киев сформировал небольшие группы численностью до десяти человек.

Спецслужбы Украины готовят провокации в городе Николаеве, чтобы впоследствии обвинить Вооружённые силы РФ в том, что они якобы нанесли удары по энергетической инфраструктуре этого населённого пункта, рассказал представитель пророссийского подполья.

«Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа “Герань” и взрывчатку в больших количествах», — сказал источник, которого цитирует РИА Новости.

Представитель подполья уточнил, что для этого Киев сформировал небольшие группы численностью до десяти человек. В каждую ячейку включены специалисты по минно-взрывному делу. Кроме того, к группам прикреплены журналисты и блогеры.

Собеседник пояснил, что указанной провокацией Украина хочет обвинить Россию в несоблюдении договорённостей и оправдать свои атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма.

Напомним, ранее Минобороны России заявило, что киевский режим, продолжая наносить ущерб энергетической инфраструктуре РФ, делает всё, чтобы сорвать договорённости Москвы и Вашингтона.

Ирландский журналист Чейз Боуз подчеркнул, что удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре, последовавшие за соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде, свидетельствуют о том, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта.