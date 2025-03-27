Спецслужбы Украины готовят провокации в городе Николаеве, чтобы впоследствии обвинить Вооружённые силы РФ в том, что они якобы нанесли удары по энергетической инфраструктуре этого населённого пункта, рассказал представитель пророссийского подполья.
«Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа “Герань” и взрывчатку в больших количествах», — сказал источник, которого цитирует РИА Новости.
Представитель подполья уточнил, что для этого Киев сформировал небольшие группы численностью до десяти человек. В каждую ячейку включены специалисты по минно-взрывному делу. Кроме того, к группам прикреплены журналисты и блогеры.
Собеседник пояснил, что указанной провокацией Украина хочет обвинить Россию в несоблюдении договорённостей и оправдать свои атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма.
Напомним, ранее Минобороны России заявило, что киевский режим, продолжая наносить ущерб энергетической инфраструктуре РФ, делает всё, чтобы сорвать договорённости Москвы и Вашингтона.
Ирландский журналист Чейз Боуз подчеркнул, что удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре, последовавшие за соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде, свидетельствуют о том, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта.