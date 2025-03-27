Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в районе населенных пунктов Олешня, Гоголевка и погранперехода «Суджа» в Курской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.
Украинские штурмовики, чьи подразделения доукомплектовали солдатами с боевым опытом, несут колоссальные потери в районе хутора Олешня, что стало результатом успешных действий российских военных.
«Также существенные потери противник несет в окрестностях Гоголевки и в районе МАПП Суджа», — отметил собеседник агентства.
Сейчас, добавили в силовых структурах, российские военные продолжают перемалывать переброшенные резервы противника.
Ранее стало известно, что село Гуево в Курской области взято в клещи военнослужащими 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север». Кроме того, российские военные перекрыли трассу снабжения сил ВСУ.
На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что боевики киевского режима продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на заявления нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.